De directeur van een Mexicaans persbureau is dinsdag doodgeschoten in de door bendes geteisterde deelstaat Michoacán in het westen van het land, heeft de procureur-generaal laten weten.

Armando Linares was journalist en directeur van Monitor Michoacán in de stad Zitácuaro. Hij stierf nog geen twee maanden nadat zijn collega Roberto Toledo om het leven was gebracht door gewapende mannen.

Linares had de dood van Toledo destijds gemeld op sociale media. Hij zei toen dat het persbureau bedreigingen had ontvangen vanwege berichtgeving over corruptie bij de lokale overheid.

Michoacán wordt al tijden geteisterd door oorlogen tussen machtige drugsbendes. Linares werd persoonlijk bedreigd, vernam persbureau Reuters van een journalist die niet bij naam genoemd wilde worden.

Het Europees Parlement heeft de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador in een resolutie opgeroepen om zich minder vijandig op te stellen tegenover de media. In een vernietigende reactie noemde de Mexicaanse regering de oproep lasterlijk.