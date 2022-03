Doordat de radiomarkt onverwacht snel hersteld is na de coronacrisis ziet DPG Media, eigenaar van radiozender Qmusic, een noodverlenging van de FM-frequenties niet meer als noodzakelijk. Daarmee steunt het mediabedrijf zender KINK, die naar de rechter was gestapt. De zaak diende dinsdag.

Eerder besloot het ministerie van Economische Zaken een noodverlenging af te kondigen voor commerciële radiozenders die nu op de FM uitzenden, vanwege de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de radioadvertentiemarkt. De FM-frequenties zouden daarmee per 1 september 2022 voor drie jaar verlengd worden.



Wel bleken Qmusic (eigendom van DPG Media), Radio 538, Radio 10 en Sky Radio (van Talpa Network) alsnog forse bedragen te moeten betalen voor hun FM-frequenties. Qmusic zou zelfs 700 procent meer moeten gaan betalen voor zijn licentie.



Nu blijkt dat de radioadvertentiemarkt razendsnel hersteld is, zoals brancheorganisatie Audify vorige week meldde. In plaats van de dure noodverlenging geeft DPG Media daarom de voorkeur aan een nieuwe verdeling van de frequenties.

'Netto bestedingen niet eerder zo hoog als in 2021'

Robert Bernink, algemeen directeur Qmusic en directeur entertainment DPG Media: "De coronacrisis bracht grote onzekerheid met zich mee. Eerder was het de vraag of de commerciële radiomarkt het hoofd boven water zou kunnen houden."

"Uit een vorige week verschenen jaarrapport van branchevereniging Audify blijkt dat de advertentiemarkt op een hoger niveau presteert dan vóór de crisis. Niet eerder waren de netto bestedingen zo hoog als in 2021", aldus Bernink.

"Daarom vinden wij een langdurige noodverlenging niet meer nodig. Een nieuwe verdeling van de frequenties biedt direct de kans om weer een gezonde marktwerking te krijgen in de radioadvertentiemarkt."

KINK vindt dat het geen eerlijke kans kreeg om frequentie af te dwingen

Daarmee steunt Qmusic radiozender KINK, die een rechtszaak had aangespannen tegen de noodverlenging. KINK zendt nu alleen digitaal uit en vindt dat er geen eerlijke kans is geweest om een FM-frequentie af te dwingen via een veiling. De zaak diende vandaag in Rotterdam.

'Qmusic 180 graden gedraaid'

Paul Römer, directeur radio en tv van Talpa Network én voorzitter van de vereniging van commerciële radiozenders VCR, laat weten verrast te zijn door de "draai die Qmusic gemaakt heeft". "Met Qmusic zitten we samen in de VCR en zijn we de afgelopen twee jaar eensgezind opgetrokken voor de noodverlenging. Dat Qmusic dat nu ineens niet meer nodig vindt en 180 graden draait, begrijp ik niet. We gaan dit op korte termijn bespreken als we weer voor een vergadering bij elkaar komen."



Römer zegt verder de uitspraak van de rechter in de KINK-zaak af te wachten.