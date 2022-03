Met De Avondshow met Arjen Lubach trekt NPO1 een jonger publiek en verslaat qua kijkcijfers andere praatprogramma's als Jinek (RTL4) en Vandaag Inside (SBS6) die op hetzelfde tijdstip worden uitgezonden. Dat concludeert mediabureau dentsu na een analyse van de kijkcijfers.

Arjen Lubach begon op 21 februari met zijn nieuwe programma. Naar de eerste aflevering keken 1,9 miljoen mensen en ook na twee weken is dit programma nog steeds een succes met gemiddeld 1,4 miljoen kijkers per aflevering. Sinds de start staat dit programma dan ook steevast in de dag-top10 van de Stichting Kijkonderzoek (SKO) en verslaat het elke avond Jinek (RTL4), concludeert dentsu.

Opvallend is dat De Avondshow met Arjen Lubach gemiddeld een veel jonger publiek trekt dan de overige avondprogramma’s van NPO1. Waar de NPO1-programma's normaal gesproken 17 procent van het aantal kijkers behalen uit de doelgroep 25-49, is dit bij Lubach 25 procent.

NPO1 wil jongere kijkers naar de zender krijgen, zei netmanager Remco van Westerloo onlangs tegen NU.nl. Maar er is volgens dentsu nog geen zogenaamd doorkijk-effect onder jongeren naar de andere programma's, zoals de talkshow Op1 dat direct na Lubach is geprogrammeerd. Het jongerenaandeel van Op1 ligt onder het gemiddelde van NPO1 met een kijkersaandeel van 11 procent in 25-49 jaar. "Grote kans dat dit komt omdat 57 procent van de kijkers van Lubach in 25-49 uitgesteld naar dit programma kijkt, waardoor ze na het programma waarschijnlijk direct weer afhaken", zegt Jeffrey Koen van dentsu.

Kijkcijfers Jinek dalen nauwelijks, van Vandaag Inside wel



Het lijkt er niet op dat de kijkers van De Avondshow met Lubach overgestapt zijn van Jinek, aldus dentsu. "Lubach en Jinek zijn precies op dezelfde dag van start gegaan. We zien in de overgang van Beau de afgelopen weken naar Jinek op 21 februari een minimale daling in kijkcijfers. We kunnen dus niet stellen dat deze kijkers van één programma of zender komen."



Wel lijkt VI Vandaag, dat sinds deze week Vandaag Inside heet, last te hebben van Lubach, in gedeeltelijk hetzelfde tijdslot. Na een flitsende start in de eerste week met gemiddeld 1 miljoen kijkers, zakte het aantal kijkers van Vandaag Inside geleidelijk per week. Vergeleken met de laatste week zonder Lubach daalde het aantal kijkers van Vandaag Inside zelfs met 11 procent naar gemiddeld 778.000 kijkers in de doelgroep 13+, toevalligerwijs exact evenveel kijkers als naar Jinek.

Geen hogere kijkcijfers actualiteitenprogramma's Oekraïne

Dentsu keek ook naar de kijkcijfers van nieuws- en actualiteitenprogramma's rond de oorlog in Oekraïne. Hierin zijn ook geen significante verschillen in kijkcijfers waar te nemen sinds het begin van het conflict met Rusland. De piek in kijkcijfers van nieuwsprogramma's was op 18 februari, de dag van storm Eunice. Van zo'n piek in kijkcijfers is de laatste twintig dagen van de oorlog in Oekraïne geen sprake.

Volgens NPO1 kloppen de cijfers van dentsu niet. "Uit onze analyse blijkt dat Op1 wel degelijk een veel groter kijktijdaandeel behaalt in de jongere doelgroep als het wordt voorafgegaan door De Avondshow met Arjan Lubach", zegt een woordvoerder. De eerste drie weken met Lubach leverden in vergelijking met de weken voor de Olympische Winterspelen zelfs regelmatig een paar procenten meer kijktijdaandeel op, aldus NPO1, "waarbij op donderdag zelfs sprake is van meer dan een verdubbeling".

Bij NPO1 is de jongere doelgroep overigens 20-49 en niet 25-49.