Ruim een miljoen mensen hebben maandagavond naar de eerste aflevering van Chateau Bijstand gekeken. In het programma leven Martien en Maxime Meiland samen met Erica Renkema een maand lang in de bijstand. Voorafgaand aan de eerste uitzending was er al flinke kritiek op het programma, omdat de timing slecht zou zijn nu zo veel mensen met geldproblemen kampen.

Arjen Lubach uitte kritiek in zijn dagelijkse programma en ook in RTL Boulevard en Shownieuws werden discussies gevoerd over het programma. Chateau Bijstand ligt in de lijn van Effe geen cent te makken, maar nu veel meer mensen met financiële problemen kampen, vonden veel makers van andere programma's dat SBS er beter voor kon kiezen het programma nu niet uit te zenden.

In de eerste aflevering is te zien hoe de familie een voor hun kleine woning in Uithoorn betrekt. Het huis moet 1.750 euro per maand kosten, een bedrag dat voor mensen in de bijstand niet haalbaar is. Daarbij maakt de familie volgens critici te veel grapjes over leven in armoede. Maxime Meiland vertelde in gesprek met NU.nl dat de familie de opdracht uiterst serieus heeft genomen.

Naar het recentste seizoen van Chateau Meiland, de realityshow waarmee de familie bekend is geworden, keken een miljoen mensen. Naar de eerste seizoenen keken nog gemiddeld zo'n anderhalf miljoen mensen.