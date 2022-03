Een betoger tegen de oorlog in Oekraïne heeft maandag een journaal op de Russische staatstelevisiezender Channel One onderbroken. Volgens een medewerker van onderzoeksplatform Bellingcat gaat het om een medewerkster van de zender.

De vrouw rende het beeld in met een papier met daarop de oproep aan kijkers om de oorlog te stoppen en de "propaganda niet te geloven". De tekst was zowel in het Russisch als in het Engels.

De video is alleen op sociale media al honderdduizenden keren bekeken. Daarop is te zien hoe de vrouw achter de rug van de nieuwslezer rent. Al na enkele seconden springt het beeld over op een nieuwsitem.

De identiteit van de betoger is niet bekendgemaakt, maar volgens Bellingcat-journalist Christo Grozev zou het gaan om Maria Ovsiannikova, een medewerkster van het nieuwsprogramma. Ze werkte al langere tijd voor Channel One, maar liet in een andere video op sociale media weten zich te schamen voor het "jaren maken van propaganda voor het Kremlin".

Het is niet bekend wat er na afloop met de vrouw is gebeurd in de studio. Naar verluidt zou ze zijn aangehouden door de politie en is er een onderzoek ingesteld.

De vrouw kan door haar actie een celstraf tot vijftien jaar krijgen. Dat komt door een nieuwe wet, die het verbiedt om anders te berichten dan wat het Kremlin voorschrijft. Zo is het verboden om te spreken over een "invasie" en een "oorlog" in Oekraïne. Zender Channel One omschrijft de Russische invasie als een speciale operatie om Oekraïne te denazificeren, conform de verplichting van het regime in het Kremlin.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de video te bekijken.