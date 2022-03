SpangaS stopt er na vijftien jaar mee. De laatste aflevering van de jeugddramaserie wordt donderdag 28 april uitgezonden, maakt KRO-NCRV bekend.

Hoewel SpangaS een belangrijke rol in het leven van kinderen heeft gespeeld is hun kijkgedrag in de afgelopen jaren sterk veranderd, geeft genremanager drama Suzanne Kunzeler van NPO3 als reden voor het stoppen van de serie. "Daarom verkennen we nu met elkaar andere wegen naar een actueel en maatschappelijk betrokken kinderprogramma."



Van SpangaS werden ruim 2.500 afleveringen en onder meer twee speelfilms en een podcastserie gemaakt. De serie over de belevenissen van tien schoolleerlingen kreeg ook verschillende prijzen.



De komende weken zijn er tot aan de laatste aflevering nog verschillende extra's voor SpangaS-fans, zoals podcasts en terugblikvideo's.



Directievoorzitter Peter Kuipers van de KRO-NCRV noemt SpangaS een icoon van de Nederlandse jeugdtelevisie. "De serie maakt grote en soms zware maatschappelijke onderwerpen toegankelijk voor de jonge kijker en werkt tevens als gespreksstarter tussen ouders en kinderen."