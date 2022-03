Disney doet voorlopig geen politieke donaties in Florida. Dat heeft topman Bob Chapek gezegd naar aanleiding van ophef over de manier waarop het entertainmentconcern omging met de omstreden Don't say gay-wet in de Amerikaanse staat. Ook bood hij het personeel zijn excuses aan.

De aanleiding is een vorige week aangenomen wet die basisscholen verbiedt om het in de les over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te hebben. Dat zorgde voor de nodige ophef. Disney kreeg daarbij kritiek, omdat het bedrijf zich op de vlakte hield in de kwestie. Dat was opvallend, aangezien het bedrijf in het verleden vaker steun heeft uitgesproken voor de lhbtiq+-gemeenschap.

Woensdag doorbrak Chapek de stilte voor het eerst. Hij kondigde toen ook aan dat Disney 5 miljoen dollar (zo'n 4,5 miljoen euro) gaat doneren aan de Human Rights Campaign en andere organisaties om de rechten van lhbtiq+'en te beschermen. Ook beloofde Chapek toen met de gouverneur van Florida in gesprek te gaan over "de zorgen" die Disney over de nieuwe wet heeft.

Critici vonden dat niet genoeg. Zaterdag maakte Chapek een nieuw gebaar met de belofte geen politieke donaties meer te doen en dat beleid te onderzoeken. Ook verstuurde hij een e-mail met zijn verontschuldigingen naar het personeel van het concern.

"Het is duidelijk dat dit niet alleen om een wet in Florida gaat, maar om een algemene mensenrechtenkwestie. Ik had een sterkere bondgenoot moeten zijn in de strijd voor gelijke rechten en heb jullie in de steek gelaten. Het spijt me. Maar ik heb het nu ingezien en zal me voor jullie gaan inzetten", schrijft de topman.