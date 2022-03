Meerdere kranten en weekbladen in het noorden van Nederland weigeren om Forum voor Democratie (FVD) in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een plek op hun verkiezingspagina's te geven. Het gaat om zeker zeven titels van Mediahuis Noord in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.

In huis-aan-huisbladen in Leeuwarden, Achtkarspelen, Groningen, Emmen, Hoogeveen, Urk en Lelystad ontbreekt FVD op de verkiezingspagina's. Alle andere partijen zijn wel vertegenwoordigd.

Op de verkiezingspagina's bespreken politieke partijen de aankomende gemeenteraadsverkiezingen en de speerpunten van hun beleid.

"Het is een bewuste keuze om Forum voor Democratie niet mee te nemen", zegt hoofdredacteur Evert van Dijk tegen Hart van Nederland. "We hebben eerder besloten de partij niet te negeren, maar we willen niet meewerken aan het verspreiden van hun gedachtegoed en pogingen tot het creëren van ophef."

Leden van Forum voor Democratie beschuldigen media er geregeld van niet objectief te zijn. Voorman Thierry Baudet zei eerder dat hij en zijn partijgenoten "worden ondermijnd door journalisten".

Daarnaast kwam de partij meerdere malen in opspraak. Zo organiseerde FVD niet goedgekeurde protesten tegen de coronamaatregelen en lekten meerdere keren racistische uitingen uit die gedaan werden in appgroepen van de partij. Vorig jaar schreef Baudet op de site van FVD dat hij uit is op permanente "ophef".

NVJ: 'Vertel lezer op welke gronden keuze is gemaakt'

Namens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) zegt secretaris Paul Teixeira dat het aan een krant zelf is om iets wel of niet mee te nemen. Wel benadrukt hij dat het goed is om "het volledige landschap in kaart te brengen" als er een politiek beeld geschetst wordt.

De NVJ vindt dat de beslissing om FVD te weren toegelicht moet worden in de kranten, wat niet in alle lokale bladen gebeurde. "Dan vertel je de lezer op welke redactionele gronden de keuze is gemaakt. Licht dat transparant toe, want je onthoudt de lezer informatie", aldus Teixeira.