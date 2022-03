Het tijdschrift Vogue Nederland ligt sinds januari weer in de schappen. Het modemagazine moet onder de nieuwe hoofdredacteur Yeliz Çiçek weer naam gaan maken als hét modeblad. "Instagram-beelden zet je niet in een magazine."

Vogue Nederland is nu sinds ongeveer een maand weer verkrijgbaar en volgens de 35-jarige Çiçek zijn er uitzonderlijk veel reacties geweest op de terugkeer. "Van blijdschap dat het magazine er was tot inhoudelijke opmerkingen. Ook kritiek, en daar doen we zeker ook wat mee. Voor mijn gevoel leeft Vogue Nederland echt weer."

De Nederlandse versie van het internationale, iconische modetijdschrift werd in 2012 al eens geïntroduceerd. Çiçek werkte in de afgelopen jaren al eens voor het magazine, toen hoofdredacteur Karin Swerink het tijdschrift redactioneel leidde. Swerink vertrok later naar Linda en maakte Çiçek vervolgens hoofdredacteur van Linda Meiden.

Uitgeverij Hearst Netherlands besloot de licentie van het magazine vorig jaar niet te verlengen. Mood for Magazines, de uitgeverij van Linda, en Bloom Publishing besloten het een paar maanden later samen terug op de markt te brengen. De redactie van Linda houdt de website van Vogue bij en Bloom Publishing het papieren tijdschrift. Çiçek verdeelt haar tijd tussen de twee redacties.

Wie koopt er nog een tijdschrift?

Waar moet een tijdschrift anno 2022 aan voldoen? Goede fotografie is bijvoorbeeld een van de pijlers. "Niet zomaar een vrouw voor een wand, maar het verhaal erachter laten zien." Daarnaast is Vogue naast een modeblad ook een magazine met goede interviews en lange verhalen. "We willen het zo neerzetten dat het een koffietafelblad wordt. Abonnees krijgen een cover zonder tekst, maar alleen mooi beeld, zodat het echt een soort boek is dat je in het zicht legt."

"Het is een iconisch modetijdschrift en dat moet je in stand houden en eren", vervolgt Çiçek. "Praktisch gezien betekent het dat we heel veel zelf maken en niet te veel overnemen. Om de Nederlandse lezer te bereiken en een wat duurder modeblad te maken, zul je echt kwaliteit moeten leveren. Daar is het misgegaan in de tijdschriftenbranche in het algemeen. Er zijn veel bezuinigingen geweest en dat kun je aan sommige bladen afzien, terwijl er toch hele bekwame mensen zitten. Budgetten zijn hard gedaald."

Heeft Vogue net als veel andere modemagazines geen last van concurrentie van platforms als Instagram? "We richten ons in eerste instantie op de lezers van 25 tot 40 jaar. Maar bij Gen Z (de generatie tussen 1995 en 2010, red.) is Vogue zeker ook bekend als iconisch modeblad én -merk. Zij willen daarbij horen en hebben er geld voor over. Ik ben ervan overtuigd dat ook de jongere generatie een tijdschrift koopt, zolang ze maar waar voor hun geld krijgen. Beelden die ze de hele dag op Instagram zien, moet je niet in een magazine zetten."

Omslag naar meer inclusie

Çiçek geeft naast haar werk als hoofdredacteur advies aan vrouwen met een migratieachtergrond over hoe ze in de media- en modewereld kunnen slagen. "Ik wil ze enthousiasmeren en hoopvol stemmen dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen."

Ze ziet in zowel de media- als de modebranche al meer inclusie en diversiteit terug. "Zeker, die omslag is al een tijdje gaande. Er waren al mensen bezig die omslag te maken. Dat gaat niet over een nacht ijs en het moet ook organisch gaan."

"Ik heb echt het idee dat we daar nu de vruchten van plukken", aldus Çiçek. "Bij modellenbureaus zijn er veel veranderingen geweest. Daar wordt nu ook veel meer gekeken naar een representatie van de samenleving. Modetijdschriften maken ook steeds bewustere keuzes in onderwerpen en de mensen die ze willen interviewen. Op hogere posities zie je meer vrouwen van kleur. De verandering is wel voelbaar."