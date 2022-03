Harry de Winter, bekend van onder meer het programma Wintertijd, heeft asbestkanker. In gesprek met Eva Jinek vertelde de 72-jarige televisiemaker donderdag dat hij de diagnose al een tijd terug kreeg en niet weet hoelang hij nog heeft.

In 2019 kreeg hij tijdens een reis in Nieuw-Zeeland klachten, waarna hij onderzocht werd. In 2020 hoorde hij dat hij ongeneeslijk ziek is.

De televisiemaker krijgt momenteel immunotherapie, maar weet niet hoelang hij nog te leven heeft. "Het is een raar leven", vertelt hij vrijdag in gesprek met het AD. "Er hangt een zwaard van Damocles boven mijn hoofd, maar eigenlijk wil ik er nog niets van weten." Hij voelt zich niet ziek en zijn behandelaar zegt "te proberen er iets chronisch van te maken".

De Winter deelde het nieuws met Omroep MAX, die hem daarop vroeg nog één reeks van het interviewprogramma Wintertijd te maken. In de laatste aflevering van het seizoen, dat zaterdag van start gaat, wordt hij eenmalig zelf geïnterviewd door Jeroen Pauw.

Naast presentator was De Winter ook actief als producent en richtte hij het productiehuis IDTV op, dat succesvolle programma's maakte als Lingo, Wie is de Mol? en de serie Oud Geld. Tegenwoordig is hij samen met zijn partner, actrice Yvonne van den Hurk, actief als kunstenaar.

"Ik wil nog leven", zegt De Winter. "Carpe diem. Met Yvonne, familie, vrienden. Toen ik anderhalf jaar geleden mijn zoon vertelde dat ik ziek ben, vroeg hij: 'Heb je een bucketlist?' Maar ik heb mijn hele leven al gedaan wat ik wilde."