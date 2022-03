KRO-NCRV komt met een dagelijks programma over alle initiatieven die in Nederland worden ondernomen om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen. Nederland geeft thuis is vanaf woensdag 16 maart te zien op NPO2.

"Nederlandse gezinnen en kerken stellen hun harten en huizen open om mensen zonder thuis, van waar ook ter wereld, op te vangen. Met Nederland geeft thuis laten we hartverwarmende initiatieven zien. Het programma wil zo Nederland inspireren om ook thuis te geven voor mensen zonder thuis", aldus de omroep.

De uitzendingen komen tot stand in samenwerking met Kansfonds en Kerk in Actie. KRO-NCRV en Kansfonds hebben in 2020 een convenant ondertekend, waarin is afgesproken rondom specifieke thema's gebruik te maken van elkaars expertise. Kerk in Actie is een koepelorganisatie van de protestantse kerken in Nederland. In Oekraïne geeft die organisatie via lokale kerken en partners hulp aan de vluchtelingen.