Tien amateurbakkers die wekelijks drie recepten maken en uiteindelijk is er één winnaar. Al jaren heeft Heel Holland Bakt hetzelfde concept, maar na acht reeksen worden er wat veranderingen aangebracht in het populaire Omroep MAX-programma.

Denk je aan Heel Holland Bakt, dan denk je aan de zondagavond. Toch wordt er een streep gehaald door deze jarenlange traditie en is het nieuwe seizoen, dat op 12 maart van start gaat, niet meer op zondag, maar op zaterdag te zien. Doorbakken, het napraatprogramma met André van Duin, staat wel geprogrammeerd voor zondag. Alleen de eerste aflevering wordt op woensdag uitgezonden.

Doorgaans start het programma in het najaar, maar dit keer is de seizoenspremière aan het begin van de lente. Voorjaar is dan ook het thema van deze reeks en de keuzes voor de taarten, cakes en andere baksels worden hierop afgestemd. In de eerste aflevering is het thema cake en moeten de tien bakkers een slagroomtaart, een roze koek en een spektakelstuk van madeleines maken.

Het bakkersteam is op meerdere fronten divers. Er doet een bakker met Griekse wortels mee (Yannis), er is een Frans-Britse kandidaat (Enzo), een van de bakkers heeft de Marokkaanse en de Nederlandse nationaliteit (Siham) en er zijn deelnemers met ouders uit Kazachstan (Zeinab) en Schotland (Mary) gekozen. Ook een Belgische bakker die voor de liefde naar Nederland is gekomen (Tom), doet mee.

De kandidaten met presentator André van Duin en juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. De kandidaten met presentator André van Duin en juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven. Foto: Roland J. Reinders/MAX

Ook qua bakvoorkeuren zijn de kandidaten divers. Kandidaat Enzo ontdekte vorig jaar dat hij een lactose-intolerantie heeft en probeert daarom zoveel mogelijk veganistisch te eten. Hij wil ook tijdens zijn deelname zoveel mogelijk veganistisch bakken. Technische recepten zal hij gewoon volgens het recept uitvoeren, maar de creatieve opdrachten mag hij naar eigen (vegan) wens invullen. Kandidate Mary eet geen gluten en gebruikt bij de creatieve opdrachten dus geen producten die gluten bevatten.

Ook bakkers Siham en Zeinab letten op de bakingrediënten, want zij nuttigen in het dagelijks leven allebei geen alcohol en gelatine. Voor hen wordt halal gecertificeerde gelatine geregeld. Als er tijdens een technische opdracht bijvoorbeeld toch alcohol bij het recept hoort, dan zullen ze hun eigen baksels niet proeven. Tijdens de overige opdrachten mogen ze dit uiteraard wel weglaten.

Onveranderd blijft dus de technische opdracht, die minder om de looks en vooral om de gebruikte (meer ingewikkelde en verfijnde) technieken draait en altijd volgens een vast recept verloopt. Alle bakkers krijgen hetzelfde recept en dezelfde ingrediënten, zodat juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven een goede vergelijking kunnen maken en uiteindelijk de beste thuisbakker kunnen kiezen.