André van Duin gaat voor Omroep MAX een nieuw programma met de werktitel André's Comedy Club maken en presenteren. Hij praat daarin met bekende personen uit de cabaret- en theaterwereld over hun levens, carrières en inspiratiebronnen.

Positiviteit en plezier staan centraal in het programma. De recent 75 jaar geworden Van Duin ontvangt komieken en cabaretiers die hij bewondert of van wie hij shows heeft gezien. Samen bekijken ze het oeuvre van de gast en gaan ze het gesprek aan over alles wat met humor te maken heeft.

De definitieve titel van het programma en de uitzenddatum worden later bekendgemaakt. Van Duin maakt al verschillende programma's voor Omroep MAX, zoals Heel Holland Bakt en Denkend aan Holland.