Disney weigert volgens actiegroepen de omstreden 'Don't say gay'-wet te vooroordelen die de Amerikaanse staat Florida waarschijnlijk binnenkort invoert. Bovendien zou de animatiestudio lhbtiq+-verhalen en -personages in Pixar-films hebben tegengehouden. Wat is er aan de hand?

De wet beperkt de mogelijkheid om seksuele gerichtheid en genderidentiteit publiekelijk bespreekbaar te maken. Het wetsvoorstel werd op 24 februari door het Huis van Afgevaardigden van Florida aangenomen en wordt binnenkort door de Senaat in stemming gebracht.

Er is veel kritiek op en ook president Joe Biden heeft de wet veroordeeld. Maar The Walt Disney Company heeft zich er nog niet over uitgelaten, terwijl het bedrijf een van de grote werkgevers in Florida is. Disney heeft verschillende pretparken in die staat.

In de afgelopen dagen zwol de kritiek aan, omdat Disney zich stilhield. De Animation Guild hekelde met name het stilzwijgen van topman Bob Chapek en sprak van "een grote misstap". Disney moet volgens de vakorganisatie "als een van de grootste merken en platformen ter wereld" zijn stem verheffen tegen het voorstel van de conservatieven. Maandag kwam Chapek met de mededeling dat het bedrijf zijn best doet de queergemeenschap onder de aandacht te brengen door "zeer inclusieve, inspirerende content" te maken.

Donatie van 5 miljoen dollar afgewezen

Disney beloofde woensdag 5 miljoen dollar (ruim 4,5 miljoen euro) te doneren aan Human Rights Campaign en andere organisaties om de rechten van de lhbtiq+-gemeenschap te beschermen. Ook zei Chapek dat hij met de gouverneur van Florida wil praten, maar de Disney-topman wees de wet niet expliciet af.

Human Rights Campaign heeft de donatie van The Walt Disney Company afgewezen en eist dat het bedrijf "zinvolle actie" onderneemt om Florida's 'Don't say gay'-wetgeving tegen te gaan.

Disney ging zélf in de fout

Daar kwam nog bij dat medewerkers van studio Pixar, een onderdeel van Disney, donderdag beweerden dat het concern lhbtiq+-verhalen en -personages uit diverse Pixar-films heeft geweerd. Een brief daarover heeft vakblad Variety in handen. De Pixar-medewerkers weerspreken daarmee Chapeks bewering dat Disney de queergemeenschap onder de aandacht brengt.

De lhbtiq+-medewerkers van Pixar (Toy Story, Finding Nemo, The Incredibles) schrijven in hun brief aan de top dat zij er genoeg van hebben dat Disney zegt pro gay te zijn, terwijl het bedrijf dat in de praktijk niet waarmaakt. "Bijna elk moment van openlijke homoseksuele genegenheid is uit Pixar-films gehaald", schrijven zij. "Ook als de creatieve teams en de leiding van Pixar daar flinke kritiek op hadden."

Het filmbedrijf heeft nog niet op deze beschuldiging gereageerd.