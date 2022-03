De laatste aflevering van het negende seizoen van Over Mijn Lijk heeft woensdagavond 945.000 kijkers getrokken. De NPO1-serie van presentator Tim Hofman staat daarmee op de zevende plaats van best bekeken programma's.

Hofman volgt in Over Mijn Lijk jonge mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Het programma van BNNVARA werd eerder gepresenteerd door Patrick Lodiers, Yvon Jaspers en Valerio Zeno. De 33-jarige Hofman, die het programma sinds 2018 presenteert, schrijft op Instagram over anderhalf à twee jaar terug te zijn met een nieuwe reeks.

Naar het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 keken woensdag de meeste mensen, iets meer dan 2,1 miljoen. Het verhaal van Nederland, waarin Daan Schuurmans de kijker meeneemt langs de hoogte- en dieptepunten van de Nederlandse geschiedenis, trok aansluitend op dezelfde zender ruim anderhalf miljoen kijkers.

De start van het programma Dit is mijn huis wist 532.000 kijkers naar SBS6 te trekken. De Erfgenaam, het RTL 4-programma dat tegelijkertijd werd uitgezonden, wist een stuk meer kijkers te boeien: 874.000. Het Champions League-duel tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain op RTL 7 trok 866.000 kijkers.