Journalisten van The Moscow Times kunnen niet meer in Rusland werken, omdat het te gevaarlijk is. Samen met eigenaar Derk Sauer werken ze vanaf vandaag vanuit Nederland. Hoe de nu 69-jarige Nederlander mediatycoon in Rusland werd.

Sauer begon zijn journalistieke carrière als verslaggever van verschillende tijdschriften, waaronder Nieuwe Revu. Bij dat magazine werd hij in 1982 hoofdredacteur. Nieuwe Revu had in de jaren tachtig veel succes onder zijn vleugels.

In 1989 vertrok Sauer naar Rusland, waar hij eerst een glossy magazine begon. Daarna richtte hij met een groep mensen, onder wie ondernemer en latere tv-persoonlijkheid Annemarie van Gaal, uitgeverij Independent Media op.

In datzelfde jaar rolde ook het eerste exemplaar van het onafhankelijke dagblad The Moscow Times van de drukpersen. Independent Media groeide hard en geeft ook Russische versies van de bekende tijdschriften Playboy en Cosmopolitan uit. De uitgeverij van Sauer werd zelfs marktleider in Rusland.

Verkoop aan Sanoma

Sauer verkocht zijn bedrijf in 2005 voor 142 miljoen euro aan Sanoma. Dat Finse bedrijf was ooit ook uitgever van NU.nl. Na een periode als medeaandeelhouder van dagblad NRC werd Sauer gevraagd leiding te geven aan het Russische RBK, een bedrijf dat zich richt op digitale media. Ook zette hij in Nederland boekenuitgeverij Nieuw Amsterdam op.

Sauer kocht in 2017 zijn eigen The Moscow Times terug. Het dagblad werd een nieuwsmedium dat alleen nog digitaal verscheen.

The Moscow Times offline

In maart van dit jaar moest Sauer The Moscow Times offline halen na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland stelde een strengere mediawet in. De Engelstalige site is wel beschikbaar. De tienkoppige redactie van The Moscow Times neemt voorlopig haar intrek in het hoofdkantoor van uitgever DPG Media in Amsterdam, werd maandag bekend.