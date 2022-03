Persvrijheidorganisaties Free Press Unlimited en Reporters Without Borders gaan samenwerken om Oekraïense journalisten te ondersteunen. Ze helpen ze door bijvoorbeeld kogelvrije vesten, beveiligde internetverbindingen en veilige werkplekken voor ze te regelen.

"Dit is van vitaal belang nu de communicatielijnen zijn verbroken, journalisten het steeds moeilijker hebben om verslag uit te brengen en nu censuur het publiek in de buurlanden verhindert toegang te krijgen tot op feiten gebaseerde, geverifieerde en relevante informatie", aldus de organisaties.

Beide persorganisaties zetten onlangs steunpunten op voor Oekraïense journalisten en gaan de hulp die van daaruit verleend wordt nu onderling afstemmen. "Coördinatie zorgt ervoor dat overlap wordt vermeden en creëert een centraal toegangspunt voor Oekraïense journalisten en media waar ze terechtkunnen voor ondersteuning."

Zo kondigde Reporters Without Borders onlangs een fysiek steunpunt in de Oekraïense stad Lviv aan. Vanuit die stad gaat volgens de organisatie onder meer de distributie van kogelvrije vesten en helmen verlopen. Ook kunnen mensen uit de Oekraïense media er terecht voor financiële of psychologische ondersteuning. Het in Amsterdam gevestigde Free Press Unlimited zette Media Lifeline Ukraine op, een steunpunt dat Oekraïense media helpt door bijvoorbeeld VPN-verbindingen en werkruimte in het buitenland te regelen.

"Mensen in Oekraïne moeten weten waar het veilig is om naartoe te gaan en waar aanvallen worden verwacht. Het internationale publiek, inclusief de beleidsmakers en politici die besluiten over sancties en de betrekkingen met Rusland en Oekraïne, moet worden geïnformeerd over wat er gebeurt. Of burgers nu worden aangevallen of dat partijen zich aan het staakt-het-vuren houden", zegt Ruth Kronenburg van Free Press Unlimited over de samenwerking.