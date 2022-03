Dave Minneboo vertrekt als programmadirecteur bij Qmusic en keert terug bij de radiozenders van Talpa Network. Hij wordt creative director en inhoudelijk eindverantwoordelijk voor Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

Minneboo vertrok vier jaar geleden bij Talpa Network en Radio 538 waar hij verschillende managementfuncties had.

De afgelopen jaren was hij programmadirecteur bij Qmusic, dat het marktaandeel sterk zag stijgen. De zender groeide uit tot onder meer marktleider in de commerciële doelgroep 20-49 jaar.



Minneboo laat weten dat "zijn gevoel voor de vier mooie radiomerken van Talpa Network natuurlijk niet verdwenen is". Ook wil hij Radio 538, dat al enige tijd een dalende lijn in luisteraars vertoont, weer laten groeien.

Minneboo bracht Qmusic woensdagochtend op de hoogte van zijn vertrek. Iwan Reuvekamp vervangt Minneboo per direct ad interim als programmadirecteur.