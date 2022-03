Nederlandse ondertiteling is binnenkort beschikbaar voor alle series en films op HBO Max, heeft een woordvoerder van de nieuwe streamingdienst woensdag beloofd. Op de dag van de lancering werd veel geklaagd over het ontbreken van ondertiteling bij sommige content.

De grote Amerikaanse streamingdienst is sinds dinsdag 8 maart in Nederland beschikbaar. De zender biedt onder meer vrijwel alle hitseries van HBO, zoals Euphoria, Sex and the City, Succession en The Sopranos, maar ook talloze grote nieuwe films van studio Warner Bros.

Op sociale media verschenen dinsdag tientallen klachten van kijkers die opmerkten dat niet alle programma's op de nieuwe zender Nederlandse ondertiteling hadden. HBO Max erkent dat deze functie nog niet werkt bij "sommige programma's".

De woordvoerder kan niet zeggen om hoeveel uitzendingen het gaat. De zender zegt zelf nog geen klachten te hebben ontvangen, "al stellen mensen er wel vragen over".

HBO Max meldt niet hoeveel Nederlanders zich al hebben aangemeld voor de dienst, maar zegt wel tevreden te zijn over de lancering.