De laatste aflevering van DNA Onbekend die door Dionne Stax werd gepresenteerd heeft dinsdagavond 1,1 miljoen kijkers getrokken. Het programma van AVROTROS eindigde daarmee op de zesde plaats in de lijst van best bekeken uitzendingen.

Presentatrice Stax kondigde vorig jaar aan de overstap van AVROTROS naar Omroep MAX te maken. Van DNA Onbekend was echter nog een reeks niet uitgezonden. Daarvan werd dinsdagavond de laatste aflevering uitgezonden. In het programma, dat eerder door Caroline Tensen werd gepresenteerd, worden mensen gevolgd die door middel van een DNA-test duidelijkheid willen krijgen over hun familiebanden.

De kijkcijferlijst wordt dinsdag vooral gedomineerd door nieuwsuitzendingen. Het NOS Journaal van 20.00 uur is met ruim 2,1 miljoen kijkers weer het best bekeken programma van de de dag. De top drie wordt compleet gemaakt door het RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) en EenVandaag (NPO1).

De Avondshow met Arjen Lubach eindigde op de vijfde plaats met 1,2 miljoen kijkers. Ook Opsporing Verzocht (NPO1), Married At First Sight (RTL 4) en RTL Boulevard (RTL 4) wisten meer dan een miljoen kijkers aan zich te binden.