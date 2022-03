Net als veel andere media trekt nu ook The New York Times zijn personeel tijdelijk terug uit Rusland. De krant vindt het niet langer veilig om in Rusland te werken. Dit vanwege de nieuwe wet die ervoor zorgt dat zogenaamd 'nepnieuws' over het leger en de invasie mediamakers boetes en lange celstraffen kan opleveren.

De Amerikaanse krant zegt in een verklaring door te gaan met "robuuste" verslaggeving over de oorlog en over de Russische pogingen onafhankelijke journalistiek om zeep te helpen.

Persbureau Bloomberg, de NOS en RTL Nieuws hebben eerder al hun correspondenten weggehaald uit Moskou. De bekende Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) maakte ook bekend zijn twee correspondenten in Rusland terug te halen, om dezelfde reden. Verder hebben onder meer de Duitse omroepen ARD en ZDF zich al (deels) teruggetrokken, evenals zenders als CNN en Radio Free Europe/Radio Liberty.

De BBC liet weten "na zorgvuldige overwegingen" Engelstalige berichtgeving vanuit Rusland te hervatten, nadat de Britse omroep die vrijdag had gepauzeerd. "We zullen onafhankelijk en onpartijdig verslag doen van dit cruciale deel van het verhaal", staat in een verklaring. De veiligheid van medewerkers in Rusland blijft vooropstaan.

Ook The Moscow Times, het Russische platform van de Nederlandse mediamaker Derk Sauer, voelde zich gedwongen om te vertrekken. De krant was een van de weinige nog onafhankelijk opererende titels in Rusland. De redactie van The Moscow Times werkt voorlopig door vanuit Nederland. De journalisten krijgen tijdelijk kantoorruimte bij DPG Media, de uitgever van onder meer Het Parool, de Volkskrant en ook NU.nl.