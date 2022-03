Opnieuw heeft een oud-kandidaat van The voice of Holland zich gemeld bij advocaat Sébas Diekstra. De vrouw, die anoniem wil blijven, zegt slachtoffer te zijn van aanranding door iemand achter de schermen bij het programma, zo meldt de raadsman.

De vrouw heeft zich ook gemeld bij de politie, aldus de advocaat. Ze zou in haar tijd bij het televisieprogramma meerdere malen zijn betast door iemand van de productie. Ook zouden er zeer ongepaste opmerkingen in haar richting zijn gemaakt.

Het vermeende slachtoffer is de vijfde vrouw die wordt bijgestaan door Diekstra. Een aantal van die vrouwen lieten eerder al weten aangifte te willen doen tegen de regisseur van The voice of Holland.

De betreffende regisseur reageerde in het online programma BOOS schriftelijk op de beschuldigingen. Hij ontkent die "ten stelligste". In BOOS werden ook The Voice-bandleider Jeroen Rietbergen en coaches Ali B en Marco Borsato beschuldigd van wangedrag.

Het programma ligt voorlopig stil en er wordt onderzoek gedaan naar de beschuldigingen.