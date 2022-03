Voor het eerst sinds de start van The Passion (2011) wordt er een nieuwe hoofdrol toegevoegd aan het jaarlijkse evenement. Kim-Lian van der Meij is te zien als het Bijbelse personage Maria Magdalena, naast onder anderen Soy Kroon (Jezus) en Noortje Herlaar (Maria), meldt KRO-NCRV dinsdag.

Van der Meij noemt het "bijzonder dat het lang ondergeschikt gemaakte personage Maria Magdalena een rol krijgt".

"Maria Magdalena is iemand over wie vele verhalen bestaan. Eeuwenlang is ze weggecijferd, onterecht gebrandmerkt als prostituee, of zelfs verbannen uit de verhalen, maar haar impact was groot. Ik hoop kijkers te inspireren met deze krachtige vrouw en hoop dat ze zich in haar zullen herkennen, zoals ik mijzelf ook in haar herken."

Maria Magdalena zou een van de volgelingen van Jezus zijn geweest en ontwikkelde een nauwe vriendschappelijke band met hem en de andere discipelen. Volgens de verhalen werd zij regelmatig voor gek versleten, maar plaatste Jezus haar in een leidende positie.

De jaarlijkse vertelling van het lijdensverhaal van Jezus wordt dit keer aan de hand van het thema Alles Komt Goed?! verteld. Er is op 14 april geen publiek aanwezig bij The Passion. Al in een vroeg stadium besloten omroep KRO-NCRV, de producent en de gemeente Doetinchem daarvan af te zien.

Naast Van der Meij, Kroon en Herlaar spelen ook Sabri Saad El Hamus (Pilatus) en Dennis Weening (Judas) rollen in The Passion.