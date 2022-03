De Correspondent-journalist Jesse Frederik is de winnaar van de Anne Vondelingprijs 2021 voor zijn artikelenreeks over het toeslagenschandaal, heeft de jury maandag bekendgemaakt. De jury prijst Frederik om zijn stukken, waarin hij soms tegen de stroom inging.

"Hij houdt in zijn scherpe analyses alle spelers de spiegel voor, inclusief de media die zo'n belangrijke rol in het toeslagenschandaal speelden", aldus de jury. "Deze kwestie domineert al enige jaren het binnenlands politieke debat. De jury prijst de wijze waarop Frederik in zijn stukken de ontstane knoop heeft trachten te ontwarren."

De Anne Vondelingprijs is vernoemd naar voormalig politicus en oud-Kamervoorzitter Anne Vondeling (1916-1979), die tegen de verloedering van de Nederlandse taal streed. De prijs bestaat uit een beeldje van Vondeling en een geldbedrag van 2.500 euro. Eerder wonnen NRC-journalist Petra de Koning, Milena Holdert (Nieuwsuur) en Ghassan Dahhan (Trouw) de prijs.

De Saskia Stuivelingprijs voor regionale en lokale politieke journalistiek is toegekend aan Gep Leeflang van het dagblad de Stentor. Volgens de jury legt Leeflang op onverschrokken en vasthoudende wijze "de discutabele bestuurscultuur" in de gemeente Epe vast. "Dat hij veelal in zijn eentje te werk ging en de tegenwerking van de gemeente Epe trotseerde, beschouwt de jury als een extra verdienste."

De prijzen worden op woensdag 23 maart uitgereikt door Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag.