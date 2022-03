De teller van de actie van Giro555 voor Oekraïne stond maandagavond rond 19.00 uur op 40,9 miljoen euro, zo blijkt uit een tussenstand.

Sinds 6.00 uur presenteren dj's van diverse radiostations onder de noemer Radio555 vanuit Beeld en Geluid in Hilversum een speciale uitzending. Bij de start stond de teller nog op 21,4 miljoen euro.

De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen tijdens de campagne steun voor hulpverlening aan de bevolking van Oekraïne en omliggende landen. De organisaties zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig en bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

SBS, RTL en de NPO brengen maandagavond het gezamenlijke programma Samen in Actie voor Oekraïne. Van 20.30 tot 22.30 uur is op NPO1, RTL 4 en SBS6 dezelfde uitzending te zien. Aan het einde van de uitzending wordt het eindbedrag bekendgemaakt.