Cas Jansen wordt na een fietsongeluk tijdelijk vervangen door acteur Wouter Zweers voor zijn rol als Julian Verduyn in Goede Tijden, Slechte Tijden (GTST). Het is in de dagelijkse soap heel gebruikelijk dat acteurs elkaars rollen overnemen. In het verleden kwam een acteurswisseling al regelmatig voor. Een aantal bekende voorbeelden op een rij.

Zwangerschappen, nieuwe uitdagingen, fietsongelukken en ander fysiek ongemak. De langstlopende dagelijkse soap Goede Tijden, Slechte Tijden heeft al diverse keren nieuwe gezichten aan bekende personages gekoppeld. Een enkele keer keerden acteurs weer terug in hun oude rol, maar vaker nog kwam er een ander voor in de plaats. Vaak ging de vervanging geruisloos, soms moest het kijkpubliek eraan wennen.

Dian Alberts

Drie actrices hebben in het verleden de dochter van Jef Alberts in GTST gespeeld. Lotte van Dam was de eerste Dian en speelde de rol twee jaar. Daarna verdween Dian tijdelijk uit Meerdijk. Toen ze haar rentree maakte, speelde Chris Jolles de rol van eind 1994 tot begin 1999. Maar Van Dam keerde in 1996 nog een keer een paar maanden terug tijdens Jolles' zwangerschapsverlof in 1996. Het personage werd in 2005 na zes jaar weer van stal gehaald. Het was Rixt Leddy die de rol een kleine drie jaar speelde, tot aan de dood van Dian.

Q Bouwhuis

Max Willems speelde tot 2018 Q Bouwhuis, maar koos daarna voor een rol in de film College voor Amazon. Hij gaf het stokje door aan Gio Kemper.

Rover Dekker

Dit personage was vanaf 2015 twee jaar een rol voor Buddy Vedder, waarna hij zijn geluk ging beproeven als presentator. Floris Bosma nam de rol daarna tot november 2019 over.

Floris Bosma nam de rol van Rover Dekker over toen Buddy Vedder zich wilde focussen op presenteren. Foto: ANP

Charlie Fischer

Charlie Fischer dook in april 1999 op en verdween in 2012 van het toneel. Aukje van Ginneken is het bekendste in de rol: zij speelde Charlie eerst vanaf 1999. In 2001 moest zij door nierproblemen de rol tijdelijk laten schieten en nam Toncy van Eersel het kort over. In 2002 kreeg Van Ginneken opnieuw nierproblemen en was Lieke van Lexmond haar tijdelijke vervanger.

Van Lexmond nam de rol twee maanden over. Dat viel in goede aarde bij de kijkers. Toen Van Ginneken aangaf GTST te willen verlaten, nam Van Lexmond de rol van Charlie definitief over. Van Lexmond werd zelf door problemen aan haar stembanden in 2009 ook één keer vervangen. Tamara Brinkman nam het over. Daarna speelde Van Lexmond nog tot en met 2012 Charlie Fischer, tot het personage uit de serie werd geschreven.

Aukje van Ginneken (op de foto met Georgina Verbaan) begon in 1999 als Charlie Fischer, maar het personage werd daarna door drie anderen gespeeld. Foto: ANP

Govert Harmsen

Wik Jongsma was jarenlang 'meneer Harmsen', van 1991 tot 2006. Tussendoor moest hij twee keer verstek laten gaan door gezondheidsproblemen. In 1999 nam Hans Beijer de rol voor een paar maanden over en eind 2003 Niek Pancras, ook voor enkele maanden.

Helen Helmink

Helen Helmink is een van de personages van het eerste uur in GTST. Vanaf oktober 1990 tot en met februari 1997 dook ze dagelijks op. Marlous Fluitsma speelde Helen één jaar, waarna Bruni Heinke zes jaar lang de rol voor haar rekening nam.

Sjors Langeveld

Inge Schrama speelde dit personage van 2003 tot 2017 en werd in al die tijd één keer tijdelijk vervangen toen ze met zwangerschapsverlof ging. Sanne Langelaar was haar stand-in. In 2017 besloot Schrama de rol op te geven wegens een burn-out. Melissa Drost nam haar rol definitief over.