Mattie Valk en Wietze de Jager zitten voor het eerst in vijf jaar weer samen achter de radiomicrofoon. De twee vormden jarenlang een radio-duo op Qmusic en zijn maandag voor de landelijke actie Radio555 voor Oekraïne weer eenmalig bij elkaar. De Jager gaf toe een beetje gespannen te zijn.

De twee hadden in het weekend al even gebeld en daarvoor vergaderd over de uitzending. De mannen gingen in 2017 met ruzie uit elkaar. De dj's zouden samen overstappen naar Sky Radio, maar Valk tekende zonder dit aan De Jager te vertellen een nieuw contract bij Qmusic.

De Jager werkt sinds 2018 voor Radio 538. "Het voelt als kijken naar m'n ex", vervolgde De Jager. "Ergens voel je nog een beetje liefde en vertrouwen, maar je denkt ook: wat een bokkenlul."

Eerder liet Valk al weten dat hij en De Jager direct 'ja' hadden gezegd op de vraag of ze weer eenmalig samen radio wilden maken. De situatie in Oekraïne zet dingen die zijn gebeurd ook "in perspectief", zo zei hij. "Dus wij geven elkaar een hand en gaan zo veel mogelijk geld inzamelen voor Oekraïne."

Tijdens het telefoontje dat de mannen zaterdag voerden, voelde het "een beetje alsof de tijd had stilgestaan", aldus Valk. Daar had De Jager wel een duidelijke verklaring voor, zei hij lachend. "Dat had er ook wel mee te maken dat ik zaterdag flink in de olie zat. Ik had een lekker wijntje op."