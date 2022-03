De Duitse omroepen ARD en ZDF hebben besloten niet meer in Rusland te werken vanwege een wetswijziging waardoor lange celstraffen en hoge boetes gegeven kunnen worden voor het verspreiden van nepnieuws.

De omroepen laten weten voorlopig geen gebruik meer te maken van hun hoofdkwartier in Moskou.

Het Russische parlement ging eerder deze week akkoord met een wetswijziging waardoor de straffen voor het verspreiden van nepnieuws een stuk zwaarder worden.

Daarmee wil de Russische regering voorkomen dat er in media nog andere berichten verschijnen dan de informatie die ze zelf vrijgeeft. Zo is een gevangenisstraf tot vijftien jaar mogelijk als iemand volgens Rusland opzettelijk desinformatie over de strijdkrachten verspreidt en dat ernstige gevolgen heeft. Er staan ook hoge boetes op het oproepen tot sancties tegen Rusland.

Media mogen in hun berichten over de strijd in Oekraïne niet spreken over een aanval, invasie of oorlogsverklaring. Volgens het Kremlin gaat het om "een speciale militaire operatie" en treft het Russische leger uitsluitend militaire doelen.

Eerder sloten ook andere media hun kantoren in Moskou, zoals de Britse omroep BBC en het Amerikaanse persbureau Bloomberg. Ook de NOS en RTL haalden hun correspondenten terug uit Rusland.