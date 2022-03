De Britse omroep BBC stopt met verslaggeving vanuit Rusland, omdat een nieuwe wet "onafhankelijke journalistiek lijkt te criminaliseren", aldus BBC-baas Tim Davie. Het werk van de BBC News-journalisten en het andere personeel wordt opgeschort.

De BBC News-nieuwsdienst voor Rusland gaat buiten het land verder. De BBC benadrukt dat de veiligheid van de medewerkers van prioriteit heeft. De omroep is niet bereid ze bloot te stellen aan het risico van vervolging "gewoon voor het doen van hun werk".

De stap van de BBC volgt op het besluit van het Russische parlement om de straffen voor het verspreiden van valse informatie drastisch te verzwaren. Zo is een gevangenisstraf tot vijftien jaar mogelijk als iemand volgens Rusland opzettelijk valse informatie over de strijdkrachten verspreidt en dat ernstige gevolgen heeft. Er zijn ook hoge boetes voor nepnieuws en het oproepen tot sancties tegen Rusland.

Media mogen in hun berichten over de strijd in Oekraïne niet spreken over een aanval, invasie of oorlogsverklaring. Volgens het Kremlin gaat het om "een speciale militaire operatie" en treft het Russische leger uitsluitend militaire doelen.

De NOS kondigde vrijdag aan dat Ruslandcorrespondent Iris de Graaf terugkeert naar Nederland vanwege de "onzekere situatie" in Rusland.