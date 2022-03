NOS-correspondent in Rusland Iris de Graaf keert terug naar Nederland vanwege de "te onzekere" werkomstandigheden in het land. Dat laat zij vrijdagmiddag weten in een Twitter-bericht.

De Graaf deed sinds de Russische inval in Oekraïne vrijwel dagelijks in het NOS Journaal verslag vanuit Moskou.

"Na veel wikken en wegen is besloten dat ik tijdelijk vanuit Nederland ga werken", schrijft De Graaf op Twitter. "Onze werkomstandigheden in Rusland zijn op dit moment te onzeker. Ik hoop zo snel mogelijk weer terug te keren naar Moskou om daar weer ter plekke verslag te kunnen doen."

Ingrijpende straffen voor media maken werkzaamheden moeilijker

De Graaf noemt het recente besluit van de Russische autoriteiten om de straffen op het verspreiden van nepnieuws aan te scherpen als voorbeeld van hoe het buitenlandse journalisten moeilijker wordt gemaakt. Zo is een gevangenisstraf tot vijftien jaar mogelijk voor wie opzettelijk valse informatie over de strijdkrachten verspreidt, indien dat ernstige gevolgen heeft, meldde het Russische persbureau RIA Novosti vrijdag.

"Wij vinden het verstandiger de situatie in Rusland, waar het voor veel journalisten steeds moeilijker werken is, even vanuit hier aan te kijken", licht een NOS-woordvoerder het besluit toe om De Graaf terug te halen. "Totdat ze terug kan naar Moskou zal zij haar werkzaamheden vanuit Hilversum voortzetten."

Correspondent Groot Koerkamp blijft in Rusland

Correspondent Geert Groot Koerkamp heeft zelf besloten in Moskou te blijven, zegt de woordvoerder. "Uiteraard hebben wij intensief met hem daarover gesproken." De zegsman denkt niet dat het terughalen van De Graaf negatieve gevolgen zal hebben voor de huidige berichtgeving van de NOS over Rusland. "Iris kan met de manier waarop zij werkt ook vanuit hier ons heel goed informeren over de situatie."

De Nederlandse Vereniging van Journalisten noemt bij monde van algemeen secretaris Thomas Bruning de terugkeer van De Graaf "onvoorstelbaar en heftig nieuws". Aan de andere kant noemt hij het belangrijk dat Groot Koerkamp op zijn post in Moskou blijft en dat daarmee namens de NOS "ogen en oren aanwezig blijven in Rusland en er contact blijft bestaan met de Russische bevolking. Dat is ontzettend moedig van Geert."