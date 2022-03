De strijd tussen de streamingdiensten krijgt komende dinsdag een vervolg met de introductie van HBO Max. De nieuwe speler in de overvolle markt mikt op de kijker die houdt van rijke, complexere series en een filmbibliotheek van meer dan een eeuw.

Met de start van HBO Max in Nederland op 8 maart komt de tweede streamingdienst in korte tijd op de markt, na Viaplay. Christina Sulebakk, de Europese baas van HBO, houdt nog wel een kleine slag om de arm. "Als alles goed gaat", zegt ze. "Want de oorlog in Oekraïne houdt ons bezig." Maar misschien biedt een dergelijke dienst juist wel troost en afleiding in moeilijke tijden, voegt ze daaraan toe.

HBO Max biedt series en films van HBO, Warner Bros., Cartoon Network, DC en Max Originals.

Volgens Sulebakk biedt haar dienst een bibliotheek met een rijke geschiedenis die meer dan honderd jaar teruggaat: van Casablanca, Oz, The Sopranos, The Wire en Game of Thrones tot Euphoria en de nieuwe Batman Dune. Ook Friends kun je er terugkijken.

'Nederlanders lopen voorop'

HBO had in Nederland de afgelopen jaren een samenwerking met Ziggo. Door de komst van de eigen streamingdienst zijn de meeste series en films van HBO inmiddels uit het assortiment van Ziggo verdwenen.

De Deense Sulebakk, die al zeventien jaar actief is voor HBO, zegt daarover: "De samenwerking met Ziggo in Nederland is belangrijk voor ons geweest om kijkers kennis te laten maken met HBO. Ik wilde destijds al heel graag de Nederlandse markt op. Nederlanders lopen voorop, zijn gewend aan goede digitale infrastructuur en internetgebruik, én ze houden van entertainment. Ze houden ook van buitenlandse series en zijn erg open."

Het is haar overtuiging dat HBO Max kan slagen in Nederland, maar Sulebakk wil zich bescheiden opstellen. "We gaan in feite pas laat van start hier in vergelijking met anderen." Daarom komt de streamingdienst met een speciale aanbieding voor mensen die vóór 31 maart een abonnement nemen. Die mogen rekenen op 'levenslang' 50 procent korting: die korting blijft gelden zolang ze abonnee blijven. Het betekent dat je niet 5,99 euro per maand, maar de helft betaalt.

"We willen het de kijker makkelijk maken met een sterk aanbod, gebruiksgemak en waar voor je geld. Maar natuurlijk weet ik dat Nederlanders al veel andere keuzes hebben en hun eigen voorkeuren. Het moet van twee kanten komen", aldus Sulebakk.

HBO-baas Christina Sulebakk mikt op een topdriepositie in Nederland. HBO-baas Christina Sulebakk mikt op een topdriepositie in Nederland. Foto: HBO

'HBO zal niet de eerste keuze zijn'

Sulebakk verwacht niet dat HBO Max hier de eerste keuze zal zijn en mikt op een topdriepositie, waar het afgelopen week begonnen Viaplay hoopt tot de top twee te gaan behoren. "Er is altijd behoefte aan goede content en ons portfolio biedt drama, sterke series en verhalen. Die honger is nog lang niet gestild."

Ze beseft dat het streamingaanbod ook een "jungle" kan zijn. "Waar vind je La casa de papel, waar vind je Game of Thrones? Kijkers zijn ook niet altijd trouw aan de streamingdienst, eerder aan de series of verhalen die ze willen zien. Ze googelen het, kijken waar het te zien is en gaan dan kijken. Dat is het kijkgedrag. Daar kan geen marketing tegenop. Wij kunnen daar in ieder geval tegen inbrengen dat series en films exclusief bij ons te zien zijn, behalve de kindercontent."

'HBO is uitdagend en brutaal'

Ook bij HBO Max kunnen we in de nabije toekomst Nederlandse content zien. Sulebakk zegt dat daarover intensieve gesprekken worden gevoerd. "In de komende weken of maanden komen we met de eerste aankondigingen."

Die content moet wel het echte HBO-gevoel hebben, benadrukt ze. "Wat dat gevoel is? Series met een complexere verhaallijn, meer uitdagend en brutaal. Maar ook erg talentgedreven, zowel voor als achter de camera. We weten ook dat sommige verhalen niet voor iedereen zijn, juist door die complexiteit. HBO Max in zijn geheel zou ik willen omschrijven als meer 'speels', voor een jonger en meer vrouwelijk publiek."