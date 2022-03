De winnaar, verliezer en verrader van Wie is de Mol? zijn bekend. Vanuit Rode Hoed in Amsterdam presenteerde Rik van de Westelaken de ontknoping van dit seizoen, waarin Fresia Cousiño Arias, Everon Jackson Hooi en Kim-Lian van der Meij de finale speelden.

LET OP: Dit bericht bevat spoilers over de uitkomst van Wie is de Mol?

Everon Jackson Hooi onthulde in het Amsterdamse debatcentrum dat hij de Mol was. Zowel Kim-Lian van der Meij als Fresia Cousiño Arias verdacht hem. Allebei hadden ze 34 vragen van de eindtest goed, maar Cousiño Arias was uiteindelijk vijftig seconden sneller.

Met de bekendmaking van Jackson Hooi is er 5.000 euro uit de pot verdwenen: bij de allereerste aflevering mocht de minst verdachte kandidaat, Glen Faria, één persoon kiezen die ook een vrijstelling kreeg. Als Faria de Mol zou kiezen, zou bij de ontknoping het geldbedrag uit de pot verdwijnen.

De acteur vertelde bij de ontknoping dat hij als doel had de allerkleinste pot ooit te verzamelen. Met de 5.000 euro die uit de pot gehaald moet worden, is dat gelukt: in totaal is er 8.065 euro verdiend. Hiervoor was de kleinste pot nog in handen van Mol Renée Fokker, die in 2021 de pot op 9.675 euro hield.

Cousiño Arias maakte tijdens de uitzending bekend het geld in ieder geval voor een deel te willen doneren aan Favela Street, de stichting van Rocky Hehakaija.

De drie finalisten kwamen allen binnen met een masker op. Pas op het allerlaatste moment onthulde Jackson Hooi de Mol te zijn. De drie finalisten kwamen allen binnen met een masker op. Pas op het allerlaatste moment onthulde Jackson Hooi de Mol te zijn. Foto: AVROTROS

Mol te herkennen op min-geld

Jackson Hooi was tot op het laatst de penningmeester, wat goed uitkwam: op het geld dat in de pot terechtkwam, waren de ogen van alle deelnemers te zien. Alleen op het min-geld was Jackson Hooi te zien. Bij het neerleggen van de biljetten hadden de kandidaten dus kunnen weten wie de Mol was.

De Mol maakte zichzelf al bekend tijdens een gemaskerd bal in Albanië. Alle oud-deelnemers van het seizoen bleven met het programma meereizen en konden zo bij de ontknoping op locatie zijn. Maandenlang hielden dus alle elf de deelnemers hun mond over hoe het seizoen zou eindigen.