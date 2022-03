De Russische staatstelevisiezender RT is per direct verboden in de Europese Unie. De Europese Commissie verbood woensdag de toegang tot vijf Russische zenders van het tv-netwerk. Wat is RT?

RT, voorheen Russia Today, is een internationaal meertalig televisienetwerk uit Rusland dat wordt gefinancierd door de Russische staat. De zender biedt onder meer nieuws, talkshows, debatten, documentaires en sport. De zender is beschikbaar in vier talen (Engels, Frans, Spaans en Arabisch) en te bekijken in meer dan honderd landen.

In Nederland heeft de zender geen uitzendlicentie. Online bestaat sinds december 2016 het kanaal RT Dutch (Relevant Today). Dat is formeel onafhankelijk van RT en claimt geen directe banden met RT te hebben.

RT wordt al langer bekritiseerd vanwege pro-Russische berichtgeving en kwam al vaker in opspraak. De strekking van de berichtgeving is in het algemeen dat Rusland goed is en dat de Verenigde Staten slecht en agressief zijn. In 2014 blokkeerde YouTube het kanaal tijdelijk vanwege misleidende inhoud en het verdedigen van de Russische inval en annexatie van de Krim.

Op RT werden en worden complottheorieën gedeeld, over bijvoorbeeld de aanslagen van 11 september 2001. Die zouden de Amerikanen bewust zelf hebben geïnitieerd. Ook zouden Oekraïners baby's kruisigen. Over de ramp met vlucht MH17 werd eveneens desinformatie verspreid.

Momenteel spreekt de zender niet over een oorlog in Oekraïne, maar over "een speciale militaire operatie". Russische troepen zouden "Oekraïne bevrijden om het Donetsbekken te verdedigen". Die regio in het zuidoosten van Oekraïne is deels door separatistische groepen ingenomen. Verder wordt gesproken over de Russische angst voor een mogelijke kernoorlog, terwijl het land daar zelf mee gedreigd heeft.

De Europese Commissie verbood de zender woensdag per direct. Volgens de EC gaat het om staatsmedia die worden gebruikt als instrumenten van het Kremlin om Russische propaganda te verspreiden tijdens de oorlog in Oekraïne. Ook verdween de zender inmiddels van het Britse Sky TV. Meerdere grote techbedrijven, waaronder Google, Facebook (Meta), Twitter, YouTube en het Chinese TikTok, hebben hun medewerking aan het verbod al toegezegd of maatregelen genomen om RT te blokkeren.