Giro555 zamelt vandaag op radio en televisie geld in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Radio-dj's van diverse zenders komen bij elkaar en op televisie wordt ook van alles georganiseerd. Dit kun je zien en horen deze maandag.

Op de verschillende radiozenders van de NPO, Talpa en DPG wordt vijftien uur lang radio gemaakt. Van 6.00 tot 21.00 uur is vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te horen hoe de tien deelnemende zenders samen radio maken.

De Samenwerkende Hulporganisaties, verenigd in Giro555, vragen tijdens de campagne steun voor hulpverlening aan de bevolking van Oekraïne en omliggende landen. De organisaties zijn zelf of via lokale partners in het gebied aanwezig en bieden directe noodhulp, zoals medische zorg, eten, onderdak en psychosociale hulp.

Luisteraars kunnen nummers aanvragen bij het doen van een donatie. Ook de opbrengst van de reclameblokken gaat naar de actie.

Deze dj's hoor je maandag 7 maart op Radio555:

6.00-8.00 uur: Gerard Ekdom (Radio 10) en Sander Lantinga (Radio 538)

8.00-10.00 uur: Mattie Valk (Qmusic) en Wietze de Jager (Radio 538)

10.00-12.00 uur: Bert Haandrikman (NPO Radio 5) en Jorien Renkema (NPO 3FM)

12.00-14.00 uur: Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) en Barry Paf (100% NL)

14.00-16.00 uur: Rob Stenders (Radio Veronica) en Rob van Someren (Radio 10)

16.00-18.00 uur: Domien Verschuuren (Qmusic) en Ruud de Wild (NPO Radio 2)

18.00-20.00 uur: Coen Swijnenberg (Radio 538) en Marieke Elsinga (Qmusic)

20.00-21.00 uur: Sander Hoogendoorn (NPO 3FM) en Tim Klijn (Radio Veronica)

Tv-uitzending Samen in Actie voor Oekraïne

SBS, RTL en de NPO brengen maandagavond het gezamenlijke programma Samen in Actie voor Oekraïne. Van 20.30 tot 22.30 uur is op NPO1, RTL 4 en SBS6 dezelfde uitzending te zien.

De dag wordt in die uitzending afgesloten met het bekendmaken van het eindbedrag.