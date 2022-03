DPG Media stopt definitief de samenwerking met Blendle. Vanaf april zijn de kranten en tijdschriften van DPG, waaronder de Volkskrant en Het Parool, niet meer terug te vinden in de online kiosk.

Het contract tussen het mediabedrijf, waar NU.nl ook onder valt, en Blendle liep al op 31 december af, maar de online kiosk vond dat de uitgever een nieuwe verbintenis moest aangaan. Daarvoor stapte het bedrijf zelfs naar de rechter.

Donderdag bepaalde de rechter dat DPG Media zijn eigen afweging mag maken. Volgens DPG Media zijn de opbrengsten uit Blendle niet voldoende en is Blendle inmiddels een directe concurrent voor de eigen abonnementen.

In het verleden was het mogelijk één los artikel te kopen via de kiosk, maar inmiddels is Blendle overgestapt op een maandelijks bedrag waarbij lezers toegang krijgen tot stukken.

In gesprek met Villamedia zegt Blendle-CEO Willem Lens dat het vertrek van de DPG-titels voor een groot gat zorgt. "Het is niet alleen vervelend voor ons, maar ook voor onze klanten. Dat is een groep mensen die graag nieuws uit verschillende media leest. Daar hoort content van DPG Media ook bij."