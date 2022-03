In de journaals komen schokkende beelden voorbij van de oorlog in Oekraïne. Hebben nieuwsrubrieken RTL Nieuws en het NOS Journaal speciale regels voor wat ze wel en niet tonen? En maken ze vaker gebruik van zogeheten trigger warnings om de kijker vooraf te waarschuwen?

Of het nu oorlogsbeelden zijn of andere beelden met grote impact, de afweging is volgens hoofdredacteur Ilse Openneer van RTL Nieuws hetzelfde. "Zowel bij de beelden die we binnenkrijgen via de persbureaus als die we zelf draaien, zullen we ze altijd goed bestuderen", zegt ze tegen NU.nl.

"Als er sprake is van personen die worden getroffen, dan kijken we daar met een specifiek oog naar. We willen de strijd laten zien, maar wel met enige empathie voor de slachtoffers. Wel is het zo dat er bij een oorlog die je verslaat ook nare beelden horen."

Bij het NOS Journaal is dat niet anders, zegt hoofdredacteur Marcel Gelauff. "Het uitgangspunt is dat we de wereld laten zien zoals hij is. Daar hoort ook oorlog bij. Dus je laat zien wat er gebeurt, hoe schokkend ook."

"In het algemeen hebben we wel afspraken hoe we daarmee omgaan", aldus Gelauff. "Je wil niet té erg choqueren, want dat dient geen doel. Er is geen reden om heel gedetailleerd op zware verwondingen in te zoomen, als je dat beeld al beschikbaar zou hebben. Maar er vallen slachtoffers, dus moet je ook wel slachtoffers laten zien. Je wilt informeren en je zoekt daar je weg in."

'Trigger warnings bestaan al langer'

Beide nieuwsprogramma's waarschuwen vooraf ook voor schokkende beelden, de zogeheten trigger warnings. Maar dat speelt volgens Gelauff nu niet meer dan vroeger. "Deze discussie werd twintig jaar geleden ook al gevoerd op nieuwsredacties. We geven die waarschuwingen af en toe."

Openneer legt uit wanneer die trigger warnings worden ingezet: "Er kunnen beelden gruwelijk zijn waarvan je vindt dat je ze toch moet uitzenden. Dat kan een foto zijn, maar ook bewegende beelden."

"We waarschuwen dan vooraf in de presentatietekst op tv en zetten het ook bij online video's. We proberen dan de beelden niet meteen één seconde na de waarschuwing te laten zien, zodat de kijker de mogelijkheid heeft om zich af te wenden. Je wilt het laten zien, omdat het feiten zijn. Deze situaties komen niet vaak voor."

Geen ruimte voor luchtigheid

De hoofdredacteur van RTL Nieuws verwacht dat de nieuwsuitzendingen ook de komende tijd gedomineerd worden door de oorlogsbeelden uit Oekraïne. Ze zegt heel goed te begrijpen dat mensen wel even genoeg hebben van alle ellende.

"Tijdens de coronapandemie hebben we wel besloten dat we af en toe ook een positief, hoopvol verhaal moesten brengen in RTL Nieuws. Daar hebben we toen wel heel specifiek naar gezocht. Voor de situatie rond Oekraïne geldt dat nu nog niet."

"Wel hadden we recent wat andere onderwerpen als carnaval en het einde van de coronamaatregelen. Je kan nu geen luchtigheid brengen naast verslaggeving over de oorlog. Daar zijn we nu nog niet aan toe."