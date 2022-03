Het Britse Channel 5 wil Neighbours niet langer uitzenden, en dat betekent het einde van de Australische soap die 37 jaar op tv te zien was.

Producent Freemantle slaagde er volgens een bericht in The Guardian niet in met Channel 5 tot een overeenkomst te komen. Channel 5 was sinds 2008 medefinancier van Neighbours. De serie was het startpunt van de carrière van veel Australische wereldsterren, zoals Margot Robbie, Kylie Minogue, Jason Donovan en Guy Pierce.

"Het is met droefheid dat we, na bijna 37 jaar en bijna negenduizend uitgezonden afleveringen, bevestigen dat Neighbours in juni stopt", zegt een woordvoerder van Freemantle. "Na het verlies van een belangrijke uitzendpartner in het Verenigd Koninkrijk en ondanks een zoektocht naar alternatieve financiering, kunnen we niet anders dan stoppen met de show."



De makers van Neighbours draaien in juni de laatste scène van de serie. "De show heeft een zonnig stukje Australië gebracht in de huizen van miljoenen kijkers over de hele wereld en was het startpunt van de carrières van tientallen bekende namen."

De Australische soap was lange tijd zeer populair in vooral het Verenigd Koninkrijk. Nog altijd trekt Neighbours anderhalf miljoen Britse kijkers per dag. Toch vond Channel 5 het niet meer lucratief om ermee door te gaan.