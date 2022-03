Mattie Valk en Wietze de Jager verzorgen volgende week maandag samen een ochtendshow op Radio555, de actie die commerciële en publieke radiostations voeren om geld op te halen voor de inwoners van Oekraïne. Het is de eerste keer dat de twee dj's na hun conflict in 2017 weer samen radio maken.

Valk en De Jager hebben nog geen toelichting gegeven. Ze zijn tussen 8.00 en 10.00 uur te horen.

De twee dj's zouden in 2017 samen overstappen van Qmusic naar Sky Radio, maar op het laatste moment bedacht Valk zich. Voor meer geld én een auto besloot hij bij Qmusic te blijven, zonder eerst met De Jager te overleggen. Het leidde tot de geruchtmakende breuk tussen het succesvolle radioduo. Voor zover bekend hebben de twee het nooit bijgelegd.

Giro555 zamelt maandag op radio en televisie geld in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In de avond wordt de televisieshow Samen in actie voor Oekraïne uitgezonden op zowel NPO1 als RTL 4 als SBS6.

Van 6.00 uur tot 21.00 uur wordt ook actiegevoerd op publieke en commerciële radiostations. Onder de noemer Radio555 presenteren dj's van diverse stations een speciale uitzending vanuit Beeld en Geluid. Het gaat om een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100% NL, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Het programma zal tegelijkertijd op alle deelnemende zenders worden uitgezonden.

Elke twee uur neemt een ander radioduo plaats achter de microfoons. Naast Valk en De Jager zijn dat onder anderen Gerard Ekdom (Radio 10) en Sander Lantinga (Radio 538), Domien Verschuuren (Qmusic) en Ruud de Wild (NPO Radio 2) en Coen Swijnenberg (Radio 538) en Marieke Elsinga (Qmusic).