Giro555 zamelt komende maandag op radio en televisie geld in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. In de avond wordt de televisieshow Samen in Actie voor Oekraïne uitgezonden op zowel NPO1, RTL 4 als SBS6.

Het programma wordt ondersteund door de dertien regionale omroepen in Nederland. Tijdens de tv-actie kunnen mensen inbellen om geld te doneren. Er worden dan ook diverse acties onder de aandacht gebracht. De uitzending wordt gepresenteerd door Chantal Janzen en Rob Kemps. Jeroen Pauw en Eva Jinek ontvangen in de studio gasten aan tafel.

Dionne Stax doet samen met Britt Dekker verslag van de actie vanuit het landelijk actiecentrum van Giro555 in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Hier worden telefoontjes opgenomen van mensen die willen doneren. Hila Noorzai volgt daarbij de ontwikkelingen op sociale media en Wendy van Dijk is bij de Pools-Oekraïense grens om ter plekke verslag te doen.

Vanaf 6.00 uur tot 21.00 uur wordt bovendien al op publieke en commerciële radiostations actiegevoerd. Onder de noemer Radio555 presenteren dj's van diverse stations een speciale uitzending vanuit Beeld en Geluid. Het gaat om een samenwerking tussen NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, 100% NL, Radio 538, Radio10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime. Het programma zal tegelijkertijd op alle deelnemende zenders worden uitgezonden.

Daarnaast werd bekend dat de opbrengst die culturele instellingen komend weekend ophalen met hun actie #hArtforUkraine maandag tijdens de uitzending officieel aan Giro555 wordt overhandigd. Diverse theaters, musea en dans- en muziekensembles hebben al gezegd mee te doen aan de actie door middel van benefietconcerten en het versieren van hun gebouwen met de Oekraïense vlag.

De actie voor Oekraïne begon maandag. In Giro555 zijn elf hulporganisaties verenigd, zoals Cordaid, het Rode Kruis en Stichting Vluchteling. Via die organisaties en via partners ter plekke komt het ingezamelde geld op de juiste plaats terecht.