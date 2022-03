Ongehoord Nederland (ON!) heeft bij de raad van bestuur van de publieke omroep NPO en het College van Omroepen een klacht ingediend tegen ombudsman Margo Smit. Directeur Arnold Karskens vindt dat zij zich onprofessioneel heeft opgesteld.

De NPO-ombudsman zou zich in de media uitlaten over het binnenkomen van klachten over de omroep zonder dat ON! daar zelf van op de hoogte is gebracht of erop kan reageren, luidt de klacht van Karskens. "Dit vinden wij in strijd met de integriteit en discretie die verlangd mag worden van een NPO-ombudsman." Hij heeft het bestuur en college gevraagd de aanstelling van Smit niet te verlengen.

Smit maakte vorige week bekend dat er een onderzoek komt naar klachten die zijn binnengekomen over Ongehoord Nieuws, het eerste tv-programma van de omroep. Er waren bij haar meldingen binnengekomen van "onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid". Ook zijn er klachten binnengekomen over discriminatie en racisme.

Smit zegt dat ze de klacht "ter kennisgeving aanneemt". Ze benadrukt dat ze niet zelf de media heeft opgezocht, maar dat ze reageerde op vragen van journalisten. "Dan word ik als ombudsman geacht transparant te zijn en te reageren."

Net als bij de ombudsman zijn bij de publieke omroep zelf enkele klachten over de eerste tv-uitzendingen van ON! binnengekomen. Deze worden besproken met de directie van de nieuwe omroep, zegt een woordvoerder van de NPO.



Een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media liet eerder aan NU.nl weten dat het niet zijn rol is om een oordeel te vormen over de inhoud van programma's. "Omroepen zijn vrij om de vorm en inhoud van hun programma's te bepalen en zijn hier zelf verantwoordelijk voor. Ze moeten zich bij het maken van hun programma's natuurlijk wel aan de Mediawet houden. Hierop controleren we alle omroepen."