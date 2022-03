De Europese Commissie verbiedt de toegang tot vijf Russische zenders van televisienetwerk RT en het persbureau Sputnik. Volgens de Commissie gaat het om staatsmedia die worden gebruikt als instrumenten van het Kremlin om Russische propaganda te verspreiden tijdens de oorlog in Oekraïne.

De strafmaatregel is woensdag verschenen in het Publicatieblad van de Europese Unie en is daarmee meteen van kracht. De gestrafte media zijn gelieerd aan de Russische staat.

De wettelijke maatregel geldt voor de transmissie en distributie via satelliet, kabel, online videokanalen en zowel nieuwe als bestaande apps. De nationale mediatoezichthouders in elke EU-lidstaat zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van de sanctie. Voor Nederland is dat het Commissariaat voor de media.

Meerdere grote techbedrijven, waaronder Google, Facebook (Meta), Twitter, YouTube en het Chinese TikTok hebben hun medewerking aan het verbod al toegezegd of maatregelen genomen om RT of Sputnik te blokkeren.