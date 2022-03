Het Musical Awards Gala keert dit jaar terug, nadat de show twee jaar niet georganiseerd kon worden in verband met het coronavirus. De twintigste editie van het gala vindt plaats op 28 april.

Tijdens de show worden de belangrijkste musicalprijzen in Nederland uitgereikt. Het evenement in Rotterdam Ahoy is rechtstreeks te zien bij AVROTROS op NPO1.



De laatste keer dat het Musical Awards Gala werd georganiseerd was op 23 januari 2020, anderhalve maand voor de start van de coronapandemie. Alle musicalproducties kwamen lange tijd stil te liggen en in de maanden dat er wél kon worden opgetreden, was er niet genoeg tijd om de voorstellingen te beoordelen voor een Musical Award.



Wel werden er vorig jaar tijdens de Uitmarkt in Amsterdam drie speciale Musical Awards uitgereikt. Die prijzen gingen naar Simone Kleinsma (favoriete musicalperformer aller tijden), Mijn leven is van mij van Pia Douwes uit Elisabeth (favoriete musicalsong aller tijden) en Soldaat van Oranje - De Musical (favoriete originele Nederlandse musical aller tijden).