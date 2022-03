Met Formule 1 als blikvanger en Max Verstappen als ambassadeur is de Scandinavische streamingdienst Viaplay maandag in Nederland begonnen, maar volgens president en CEO Anders Jensen is Viaplay meer dan dat. "Wij willen een Nederlandse dienst worden."

Natuurlijk kun je als je de uitzendrechten van de Formule 1 hebt binnengehaald maar één locatie kiezen voor de introductie in Nederland: het racecircuit van Zandvoort. Maandag werd de officiële start van Viaplay daar gevierd.

"Het was voor de Nederlandse kijker misschien een schok dat wij de rechten van de Formule 1 in handen hebben gekregen", zegt Jensen een dag na het introductie-evenement tijdens een sessie in de Amsterdamse A'DAM Toren tegen NU.nl.

"Wij zien het zelf meer als een voortzetting van wat we al deden, met nu deals rond de Formule 1 in negen landen. Nederland kwam op een mooi moment. Onze ambitie is om de Nederlandse kijker een nieuwe ervaring te geven. Maar natuurlijk moeten we onszelf nog bewijzen", aldus de Zweedse baas van Nordic Entertainment Group (NENT), de eigenaar van Viaplay.

Daarom sloot Viaplay inmiddels overeenkomsten met onder meer KPN, Ziggo en de NOS, zodat kijkers ook nog via die kanalen naar de Formule 1 kunnen kijken, aldus Jensen. "We zijn een streamingbedrijf en willen mensen de overstap naar streaming laten ervaren, maar nog niet iedereen is zover. Daarom is traditionele tv een mooie aanvulling."

"Daarnaast komt er als we voor miljoenen mensen gaan streamen grote druk op lokale netwerken, en daardoor ontstaan mogelijk technische problemen. We willen de beste ervaring bieden. Het is goed om een balans te vinden, zo hebben we ook kunnen groeien in Scandinavië."

Naast Formule 1 ook voetbal en darts

F1-wereldkampioen Max Verstappen moet als officiële ambassadeur ook een duwtje geven. Met hem maakt Viaplay exclusieve documentaires en verhalen achter de schermen. Het eerste wapenfeit is Verstappen - Lion Unleashed, waarin de Nederlandse coureur samen met zijn vader Jos en anderen onder meer vooruitblikt op het nieuwe raceseizoen.

Daarnaast biedt Viaplay andere sporten, zoals voetbal (de Duitse Bundesliga en vanaf augustus de Engelse Premier League) en darts.

Sportrechten zijn lastig, weet Jensen. "Wij kijken naar een combinatie van internationale en lokale rechten en richten ons minder op lokale sport, omdat we een regionale speler zijn. Zo creëren we waarde voor onze partners tegen interessante financiële condities."

De rechten van de Nederlandse Eredivisie heeft Viaplay overigens óók in handen, maar dan in andere markten. ESPN heeft de Nederlandse rechten. "Hier in Nederland zijn de Eredivisie-rechten te duur. Ik weet niet of wij daar de geschikte partij voor zijn. Maar zeg nooit nooit."

'Wij zijn net even anders dan Netflix en Videoland'

Hoe moet Viaplay overleven in een markt met al zo veel concurrentie, terwijl straks nog meer streamingdiensten de Nederlandse markt betreden? Jensen wil benadrukken dat Viaplay meer is dan live sport, met eigen series, Hollywoodfilms en Nederlandse producties. "Juist die combinatie is vrij uniek. We zijn net even anders dan Netflix en Videoland, en dus een toegevoegde waarde."

"Wij moeten in de top twee streamingdiensten terechtkomen", spreekt Jensen de ambitie uit. Dat is nog een aardige klus, want Netflix en Videoland hebben een stevige positie. "Maar", zegt hij, "het is ons ook gelukt in Scandinavië."

Je betaalt hier 13,99 euro per maand voor een abonnement op Viaplay. Daar zullen Nederlanders volgens de volksaard best even over moeten nadenken. Jensen lachend: "Het is altijd goed om scherp op de prijs te letten. Anderzijds krijg je echt veel voor dat bedrag."

"Maar we kijken naar de lange termijn. Veel meer is ons doel om een Nederlandse dienst te worden voor het Nederlandse publiek. We willen ook investeren in de Nederlandse markt en contentmakers een kans geven. Ik denk dat Nederland een van de meest bruisende creatieve markten is."

Eén inlog voor alle diensten?

Dat de streamingmarkt nog harder gaat groeien, zullen we dit jaar en in de jaren hierna zien. De consument moet dan wel precies weten wat hij op welke dienst kan halen. Is één 'inlog' voor alle diensten misschien de toekomst? Jensen vindt dat een interessante gedachte.

"De aanbieders in deze markt hebben dezelfde verantwoordelijkheid als de financiële wereld die een gezamenlijke infrastructuur creëerde voor je bankrekening en het gebruik van creditcards. We moeten dan toe naar een gebruikersvriendelijke omgeving. Het is een grote, complexe technologievraag, maar wel een om in de gaten te houden. Eerst moet deze markt nog verder groeien."