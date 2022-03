Net als bij de ombudsman van de NPO zijn bij de publieke omroep zelf enkele klachten over de eerste tv-uitzendingen van Ongehoord Nederland (ON!) binnengekomen. Deze worden besproken met de directie van de nieuwe omroep, laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd weten.

Ombudsman Margo Smit liet vorige week weten dat er klachten zijn binnengekomen over Ongehoord Nieuws, het actualiteitenprogramma van ON!. Het ging over "onjuiste inhoud, desinformatie en gebrek aan onpartijdigheid". De ombudsman gaat nu bij ON! een reactie op de klachten halen, zoals de klachtenprocedure voorschrijft.

De NPO zegt het onderzoek van de Ombudsman af te wachten, maar bespreekt in de tussentijd de klachten ook met ON!. "Het is belangrijk om altijd met elkaar in gesprek te blijven."

Volgens de woordvoerder zijn omroepen zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun programma's. De NPO gaat over de integriteit van het hele bestel. "In zijn algemeenheid wijzen wij onnodig grievende en kwetsende uitlatingen in NPO-programma's af. Indien daarvan mogelijk sprake is, gaan we het gesprek met de betreffende omroep aan."

De NPO kan in het uiterste geval een programma van de buis halen als het niet voldoet aan de doelstellingen of gemaakte afspraken. "Dit gebeurt uiteraard pas na overleg met de betrokken omroep. Als een dergelijk besluit genomen is, zijn er nog bezwaar- en beroepsmogelijkheden."

De eerste uitzendingen van Ongehoord Nieuws stonden vooral in het teken van de Russische inval in Oekraïne. Ook op sociale media klonk er kritiek op de inhoud. Sommigen vonden dat de makers te eenzijdig of suggestief waren.