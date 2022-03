Harry de Winter keert nog één keer terug met zijn programma Wintertijd, dat bijna 23 jaar geleden van start ging. Met gasten als Maarten van Rossem, Chantal Janzen en Jan Slagter praat De Winter over hun leven en de rol van muziek daarin. In de laatste aflevering zijn de rollen omgekeerd en vertelt de presentator zelf zijn levensverhaal aan Jeroen Pauw.

De 72-jarige De Winter is meer gaan nadenken over de zin en het doel van het leven. "Daar wil ik het met mijn gasten uitvoeriger over hebben", zegt hij over de laatste serie die hij maakt.

"Ik verheug me enorm op deze laatste serie en ik waardeer het zeer dat Maarten, Chantal, Jan en Jeroen eraan meewerken. Wat mij betreft wordt het de mooiste en echt de laatste. Ik heb besloten om me vanaf nu helemaal aan mijn kunst te wijden."

Het programma is vanaf 1999, het jaar waarin De Winter zijn vijftigste verjaardag vierde, bij meerdere omroepen te zien geweest. In totaal sprak De Winter zo'n 180 prominenten uit binnen- en buitenland.

Het nieuwe seizoen van Wintertijd is vanaf zaterdag 12 maart wekelijks te zien om 22.05 uur op NPO2.