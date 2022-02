Sander Lantinga moet maandag de middagshow op Radio 538 vanuit huis maken. De dj is positief getest op het coronavirus, zo is te zien op Instagram.

"Het ondenkbare is gebeurd: Sander Lantinga zit thuis met corona", is te lezen op het account van De Coen en Sander Show, het programma dat Lantinga samen met Coen Swijnenberg op Radio 538 maakt. Bijgevoegd is een foto van hem waarop te zien is hoe hij thuis achter twee laptops zit.

Zijn coronabesmetting weerhoudt Lantinga er niet van om alsnog radio te maken, blijkt uit het bericht. "Gelukkig hoor je 'm nog vanuit z'n thuisstudio."