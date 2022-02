NPO Zapp, NTR en EO gaan samenwerken om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken voor kinderen. Dat doen ze tijdens de themaweek Er zijn grenzen! van zondag 6 tot en met zaterdag 12 maart.

In de themaweek wordt op tv een Klokhuis-special uitgezonden en zijn verschillende online series te zien. Kinderen leren wat seksueel misbruik inhoudt, seksueel misbruik te herkennen en hoe om hulp te vragen. NPO Zapp, NTR en EO vinden het belangrijk dat kinderen leren over grensoverschrijdend gedrag en dat slachtoffers de boodschap krijgen dat ze niet alleen zijn en het misbruik niet hun schuld is.

Uit onderzoek van expertisecentrum seksualiteit Rutgers blijkt dat 14 procent van de meisjes en 3 procent van de jongens ooit het slachtoffer is geworden van seksueel geweld. Steeds vaker speelt misbruik zich volgens de onderzoekers van Rutgers online af.

Volgens klinisch psycholoog Iva Bicanic van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is herkenning en het openlijk bespreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag belangrijk voor het proces van vertellen. "Kinderen vinden het moeilijk om woorden te geven aan hun misbruikervaringen, omdat ze nog niet bevatten wat er gaande is. Als ze dat eenmaal doorhebben, is vertellen geen logische optie, omdat ze beseffen dat dit een enorme impact zal hebben."

Tijdens en na de themaweek zijn alle programma's rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag terug te vinden op de website van NPO Zapp. Kinderen kunnen voor hulp of meer informatie gratis en anoniem terecht bij De Kindertelefoon: 0800-0432 of Kindertelefoon.nl. Het CSG is 24 uur per dag bereikbaar via 0800-0188.