De eerste reguliere aflevering van het nieuwe seizoen van Boer zoekt Vrouw heeft zondagavond ruim 2,8 miljoen kijkers getrokken.

Volgens cijfers van Stichting KijkOnderzoek is dat ongeveer gelijk aan de start van het vorige seizoen, dat twee jaar geleden begon met bijna 2,9 miljoen kijkers. In de eerste aflevering van het datingprogramma werd duidelijk welke vijf boeren de komende weken worden gevolgd.

Boer zoekt Vrouw was na het NOS Journaal van 20.00 uur het best bekeken programma. RTL 4 bleef onder het miljoen met respectievelijk Beat The Champions (787.000) en Humberto (762.000). SBS6 wist met Wie van de Drie 459.000 kijkers te boeien. Na Boer zoekt Vrouw deed op NPO1 ook Project Rembrandt het goed met 1,2 miljoen kijkers.