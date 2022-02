Boer zoekt Vrouw-deelnemers Evert, Janine, Jouke, Hans en Rob zijn de vijf boeren die de meeste brieven hebben ontvangen en de komende maanden op tv te volgen zijn in hun zoektocht naar de liefde. De overige vijf boeren zijn via de website van het programma te volgen.

Evert is melkveehouder in Drenthe en ontving 66 brieven. De 58-jarige boer had altijd gehoopt op een gezin en had nooit verwacht op deze leeftijd nog alleen te zijn. Met zijn zus heeft hij de brieven doorgenomen en dates gekozen voor volgende week.

Janine kreeg 104 brieven toegestuurd naar haar schapenboerderij in Limburg. De 31-jarige boerin heeft in totaal drieduizend schapen, maar nog geen partner en wil toch graag haar leven met iemand delen.

De 31-jarige Jouke is de populairste deelnemer van dit jaar. Liefst 434 vrouwen schreven naar de Friese melkveehouder die duidelijk maakte in welke vrouwen hij in ieder geval niet geïnteresseerd is: vrouwen die zelf in de agrarische sector werken of vrouwen die dierenarts zijn.

Hans is paardenhouder in Noord-Brabant en heeft vier kinderen uit een eerdere relatie. Zijn drie dochters en zoon gunnen hem de liefde en hopen dat die tussen de 89 briefschrijvers zit.

De 51-jarige Rob ontving in totaal 42 brieven. De kersenboer vertelde dat hij de neiging heeft te snel te enthousiast te worden in relaties.