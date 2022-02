Journalisten in Rusland mogen de woorden 'oorlog' en 'invasie' niet meer gebruiken, zo vertelde Pjotr Sauer zondagavond in RTL-programma Humberto. Sauer schrijft voor The Moscow Times en voor de Britse krant The Guardian. Volgens hem wordt het steeds moeilijker voor Westerse journalisten om hun werk te doen.

Derk Sauer, de vader van Pjotr en eigenaar van de onafhankelijke krant The Moscow Times, zou eigenlijk bij Humberto Tan aanschuiven, maar hij belde af. Wel vertelde Sauer dat de site van de krant aangevallen wordt door hackers. Volgens Pjotr klopt het dat de website al de hele week haperingen vertoont.

Verder valt het Pjotr op dat in Rusland geen aandacht is voor de situatie in Kiev. "Als je Russische tv kijkt, weet je niet eens dat Kiev wordt gebombardeerd", zei hij. Volgens hem laten de staatsmedia alleen de successen van het Russische leger zien en doen ze het voorkomen alsof de bevolking van Oekraïne juist blij is 'bevrijd' te worden door de Russen. "Ze schetsen het beeld dat de mensen de Russische soldaten met bloemen staan op te wachten."

Pjotr noemde de invasie dan ook "de oorlog van Poetin". Volgens hem zijn de Russen zelf er helemaal niet gelukkig mee. "We hebben nog geen opiniepeilingen gehad, maar ik weet bijna zeker dat het de Russen heel erg tegenstaat", zei hij. Vooral jongeren zouden fel tegen zijn. "Jongeren zijn in shock. Ze willen weg. Rusland wordt steeds moeilijker om in te wonen."

De Europese Commissie maakte zondag bekend dat Russische zenders als Russia Today en Sputnik geweerd worden uit de Europese Unie omdat ze als spreekbuis voor het Kremlin dienen. "Op die manier kunnen zij hun propaganda en desinformatie niet meer verspreiden", aldus voorzitter Ursula von der Leyen.

Daarnaast besloot het uitvoerend orgaan van de European Alliance of News Agencies (EANA), het Europese verbond van 32 nationale persbureaus, om het Russische persbureau TASS met onmiddellijke ingang te schorsen. Reden is dat de andere persbureaus niet meer kunnen instaan voor de feitelijk juiste berichtgeving van TASS.